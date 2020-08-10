Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı - Son Dakika

Kargo çalışanı kullanılmayan değirmende intihara kalkıştı
BURDUR'da kargo çalışanı N.Ö. (29), kullanılmayan değirmende bileği kesilmiş halde yaralı bulundu.
BURDUR'da kargo çalışanı N.Ö. (29), kullanılmayan değirmende bileği kesilmiş halde yaralı bulundu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen N.Ö. tedaviye alındı.
Burdur'da kargo elemanı N.Ö. dağıtım için bugün öğleden sonra iş yerinden ayrıldı. N.Ö.'nün kullandığı dağıtım aracının uzun süre Burdur- Antalya yolunun 4'üncü kilometresinde bulunan ve kullanılmayan değirmen yakınlarında sabit durduğunu araç takip sisteminden gören şirket yetkilileri aracın olduğu yere personeli aramak için ekip gönderdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.N.Ö.'nün Burdur Çayı'ndaki araçta olmaması üzerine ekipler çevredeki sazlık alanda arama yaptı. Ekipler daha sonra yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan kullanılmayan değirmene gitti. Burada kan izi gören ekipler yaptıkları araştırmada N.Ö.'yü sol bileği kesilmiş ve baygın halde buldu. N.Ö. su içinden geçirilerek ambulansa alınıp, Burdur Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alındı. İntihara kalkıştığı değerlendirilen N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 19:47
Kaynak: DHA
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