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Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü - Son Dakika

Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü

Bursa'da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

17.11.2023 14:22  - Güncelleme: 14:25

Bursa'da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KESTİRMEDEN GİTMEYİ TERCİH ETTİ

Önceki gün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti. Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.

İşte o anlardan kareler;

Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü
Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü
Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü
Kaynak: DHA

Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü - Son Dakika
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