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Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına başlandı

29.06.2021 17:50
Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Mehmet Ali İbin'in 8 kardeşi ile avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Şahin, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, olay günü nişanlısının kargo beklediğini, adres olarak da kendi çalıştığı iş yerinin adresini verdiğini anlattı.

Nişanlısının kendisini arayarak kargoyu getirecek kişinin adresi bulamadığını söylediğini aktaran sanık Şahin, "Kargoyu aramamı istedi. Telefona cevap veren kişi bulunduğu yeri söyledi. Ben de bu kişiye iş yerimin bir sokak aşağıda olduğunu ve kargoyu oraya bırakabileceğini söyledim. Ancak kabul etmedi. Kargo aracının bulunduğu yere gelip kargoyu alabileceğimi söyledi. Telefonu kapatırken sinkaflı bir şeyler mırıldandı." diye konuştu.

Daha sonra kargo aracının olduğu yere gittiğini anlatan sanık Şahin, "Kargo aracının arkasında beklerken Mehmet Ali İbin beni araçtan uzaklaştırdı. Paketi çıkarıp bana gösterdi. Üzerinde adres yazılıydı. Sadece dükkan numarası eksikti. Paketi bana vermek için uzattı. Ben almak için çektiğimde o da vermemek için çekiyordu. Paketi bana vermek istiyor gibi yapıyor, ancak vermiyordu. Bu nedenle sol elimle kendisini ittim. İtme sonucu 3-4 adım geriye doğru gitti. Birden yere düştü." ifadelerini kullandı.

Sanık Şahin, öldürme kastı ile hareket etmediğini, Mehmet Ali İbin'e kasten vurmadığını, sadece güçsüz olan sol eli ile ittiğini ve suçsuz olduğunu savunarak, "Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Şahin'in avukatı İbrahim Metinoğlu da müvekkilinin karşı taraftan kaynaklanan haksız eylemin etkisiyle ve kendisini savunmak amacıyla Mehmet Ali İbin'i ittirdiğini savunarak, "Ülkemizde kargo teslimi ile ilgili sürekli benzer sorunlar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Burda da yine bir kargo teslimi sıkıntısı nedeniyle olay yaşanmıştır. Müvekkilin eyleminin ölüme etkisi olup olmadığı ile ilgili gerekirse ayrıca bir rapor aldırılabilir. Bir kargo teslimi nedeniyle bir kişinin başka bir insanın hayatına kastetmesi düşünülemez." şeklinde konuştu.

Duruşmaya katılan Mehmet Ali İbin'in 8 kardeşi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mehmet Ali İbin'in ailesinin avukatı Cihan Barış Kaçar da sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederek, "Sanığın dövüş sporları ile uğraştığını ve bu olaydan sonra sosyal medyadaki hesabını kapattığını çevreden öğrendik. Müvekkilimin olay yerinde ağzından kan geldiği tanık beyanları ile sabittir. Bu nedenle sanığın sadece itme şeklinde eylemde bulunduğu yönündeki beyanları doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazı yazılarak, sanığın lisanslı, amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanık Şahin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tayfun Şahin'in bir kargo firması aracılığı ile sipariş verdiği, siparişinin gecikmesi üzerine de söz konusu kargo firmasının dağıtıcısı ile telefonda görüştüğü anlatıldı.

Sanık Şahin'in kargosunu almak için Çekmeköy Kızıldere Mahallesi Dantel Sokak'taki caminin önüne gittiği aktarılan iddianamede, kargo çalışanı Mehmet Ali İbin ile kargonun adresine getirilmemesi ve geç kalması nedeniyle tartışma yaşadığı kaydedildi.

İddianamede, Mehmet Ali İbin'in kargo paketinin üzerinde açık adres yazmadığını, bu nedenle gelip kendisinin alması gerektiğini söylemesi üzerine sanık Tayfun Şahin'in yaşadığı kızgınlıkla şiddet uygulamak kastı ile Mehmet Ali İbin'in yüz kısmına yumruk attığı ifade edildi.

Atılan yumruk nedeniyle Mehmet Ali İbin'in sert şekilde yere düşerek yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra vefat ettiği bilgisi verilen iddianamede, sanık Tayfun Şahin'in yaralamak kastı ile attığı yumruk nedeniyle Mehmet Ali İbin'in sert şekilde yere düşerek vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde ölümün meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tayfun Şahin'in "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tayfun Şahin, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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