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Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

04.11.2021 15:11
Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Mehmet Ali İbin'in kardeşleri ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Şahin, çok üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim. İnkar etmiyorum. Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim. Vurmuş değilim. Ben 28 yaşında bir gencim. Böyle bir olay için gerçekten çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değilim. Olayın yaşandığı yer, iş yerimin bir üst sokağıdır. Ben de kuryecilik yapıyorum. Ben de çiğ köfte dağıtıyorum. Evlilik arifesindeyim. Nişanlım var. 2 yıldır evliliğimi erteliyorum. Zor durumdayım. Bu yaşımda saçım bembeyaz oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu, müvekkilinin olay yerine kargosunu almaya gittiğini kaydederek, "Her hangi bir öfke nöbeti yoktur. Maktul müvekkilimi olay yerine çağırmıştır. İlk celsede müdahil taraf kargoyu alıp mahkeme huzuruna getirdi. Kargonun normalinde müvekkilimde olması gerekir. Ancak katılan taraf getirdi. Kargo verilmiş olsaydı bu hadise meydana gelmeyecekti. Çekişme sırasında maktul yere düşmüş ve daha sonra vefat etmiştir." diye konuştu.

Mehmet Ali İbin'in ailesinin avukatı Cihan Barış Kaçar, olayın oluş tarzı itibarıyla eylemin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Tayfun Şahin, "Gerçekten çok üzgünüm." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti. sanık Tayfun Şahin'i "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Şahin'in tutukluluk halinin de devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, ölen Mehmet Ali İbin'in ailesi tarafından mahkemeye getirilen olaya konu kargonun da emanete alınarak karar kesinleştiğinde kargo firmasına iade edilmesine karar verdi.

Öte yandan mahkemenin oy çokluğu ile aldığı karara karşı üye hakim Halis Gümüşoğlu muhalefet şerhi koydu.

Gümüşoğlu, karşı oy yazısında, olayda ilk haksız hareketin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama yapılamadığı gerekçesiyle sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tayfun Şahin'in bir kargo firması aracılığı ile sipariş verdiği, siparişinin gecikmesi üzerine de söz konusu kargo firmasının dağıtıcısı ile telefonda görüştüğü anlatılmıştı.

Sanık Şahin'in kargosunu almak için Çekmeköy Kızıldere Mahallesi Dantel Sokak'taki caminin önüne gittiği aktarılan iddianamede, kargo çalışanı Mehmet Ali İbin ile kargonun adresine getirilmemesi ve geç kalması nedeniyle tartışma yaşadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Mehmet Ali İbin'in kargo paketinin üzerinde açık adres yazmadığını, bu nedenle gelip kendisinin alması gerektiğini söylemesi üzerine sanık Tayfun Şahin'in yaşadığı kızgınlıkla şiddet uygulamak kastı ile Mehmet Ali İbin'in yüz kısmına yumruk attığı ifade edilmişti.

Atılan yumruk nedeniyle Mehmet Ali İbin'in sert şekilde yere düşerek yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra vefat ettiği bilgisi verilen iddianamede, sanık Tayfun Şahin'in yaralamak kastı ile attığı yumruk nedeniyle Mehmet Ali İbin'in sert şekilde yere düşerek vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde ölümün meydana geldiği belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tayfun Şahin'in "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tayfun Şahin, Evlilik, Mahkeme, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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