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Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı - Son Dakika

Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı

08.12.2021 15:02
Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürüp, kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürüp, kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda, savcılığın hazırladığı iddianame, duruşmada alınan beyanlar, savcılık mütalaası, sanık ile tanıkların ifadeleri yer aldı.

Gerekçeli kararda, sanık Tayfun Şahin'in 2 hafta önce kargo yoluyla verdiği siparişinin gecikmesi üzerine kargo firmasını arayıp akıbetini sorduğu anlatıldı.

Sanık Şahin'in olay günü kendi telefonundan kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'i aradığı ve adresini bildirdiği kaydedilen gerekçeli kararda, akabinde İbin'in Kadir Akbaş'ın kullandığı ve kargo firmasına ait araçla söz konusu kargoyu teslim etmek üzere olay yerine geldiği aktarıldı.

Gerekçeli kararda, tanık olan Kadir Akbaş'ın beyanına göre sanık Tayfun Şahin'in olay yerine geldiğinde sinirli olduğunun anlaşıldığı, bu sırada başka kargoyu teslim eden Mehmet Ali İbin'in aracın yanına geldiği, araçta kargoyu ararken sanık Şahin'in 'bu kargo firmasında hep bu oluyor. Sürekli bir sıkıntı çıkıyor' dediği, İbin'in ise bunun için kargo firmasını araması gerektiğini, kendisinin sadece kargoyu teslim etmekle yükümlü olduğunu söylediği kaydedildi.

Bunun üzerine sanık Şahin'in, Mehmet Ali İbin'in üzerine yürüdüğü bilgisi verilen gerekçeli kararda, Kadir Akbaş ile İbin'in sanığı durdurmaya çalıştığı, bu sırada İbin'in araçta aradığı kargoyu bulduğu ve sanığın yanına giderek 'bakın üstünde adres yazmıyor, ben bunu size nasıl getireyim' dediği ifade edildi.

Gerekçeli kararda, bunun üzerine sanık Şahin'in, Mehmet Ali İbin'in kafasına sert bir şekilde yumruk attığı, yumruğun etkisiyle yere sırt üstü düşen İbin'in ağzından ve kulağından kan geldiği, şoka giren sanığın dana sonra İbin'e yardım etmeye çalıştığı, yanındaki arkadaşları ile birlikte hastaneye götürdükleri, burada 4 gün kalan İbin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehmet Ali İbin'in 8 kardeşi, sanıktan şikayetçi oldu

Gerekçeli kararda, Mehmet Ali İbin'in kardeşi olan müşteki Murat İbin'in duruşmada alınan beyanında sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılması istediğini belirterek, "Söz konusu kargo firmasına ait aracın şoförü Kadir Akbaş, ağabeyim yere düştükten sonra 112'yi aramış ve beklenmesini istemiştir. Ancak sanık iyi halden yararlanma düşüncesi ile ambulansı beklememiştir. Sanığın arabası küçük binek arabadır. 3 kişi ağabeyimi arabaya nasıl sığdırmışlardır." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Mehmet Ali İbin'in diğer 7 kardeşinin de ifadelerinde sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istediklerini söyledikleri aktarıldı.

İbin'in çalıştığı kargo firmasının sahibi olduğunu belirten Gökmen Güzel'in de tanık olarak alınan beyanına yer verilen gerekçeli kararda, Güzel'in "Olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktı. Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, İbin'i hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 yıldır kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve iş etiği üzerine örnek gösterilebilecek bir kişiydi. Daha önceden müşteriden gelen herhangi bir şikayet yoktu. Bir kargo firmasından plaket almıştı." ifadelerini kullandığı açıklandı.

Gerekçeli kararda, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Mehmet Ali İbin'in ölümünün kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Eylemin hukuki nitelendirmesinin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" olarak kabul edildiği vurgulanan gerekçeli kararda, "Sanığın kastı öldürmeye yönelik değildir. Sanık ile maktul arasında öldürmeyi gerektiren bir neden bulunmamaktadır. Sadece bir yumruk atmıştır. Kastı yaralamaya yönelik kabul edilmiştir. Her ne kadar sanık Tayfun Şahin, Mehmet Ali İbin'e yumruk atmadığını, ittirdiğini söylemişse de bu savunması suçtan kurtulmaya yönelik olup itibar edilmemiştir. Zira olayın tarafsız görgü tanığı olan Kadir Akbaş beyanında sanık Tayfun Şahin'in, İbin'e yumruk attığını, yumruk sonucu düştüğünü, ağzından ve kulağından kan geldiğini söylemiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Eylemi başlatan ve sonlandıran sanıktır"

Gerekçeli kararda, yine her ne kadar sanık Tayfun Şahin'in savunmasında, Mehmet Ali İbin'in kendisine telefonla küfür ettiğini savunmuş ise de, bu savunmasının haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmediği aktarıldı.

Tanık Kadir Akbaş, gerekçeli karardaki anlatımında, sanığın olay yerine geldiğinde sinirli olduğu belirterek, "Sanık Mehmet Ali İbin'i tanımamaktadır. İbin bu sırada başka bir kargoyu teslim etmiş, olay yerine sonradan gelmiştir. Mehmet Ali İbin olay yerine geldiğinde kargoyu almak üzere hep birlikte aracın arkasına geçmişlerdir. İbin, kargoyu ararken sanık iyice sinirlenmiş, 'bu kargo firması hep böyle yapıyor' diye söylenmiştir. İbin ise hakaret içeren herhangi bir söz söylemeden sanığa 'benim görevim sadece kargoyu teslim etmektir. Bu hususu kargo firması ile konuşmanız gerekir' demiştir. Bunun üzerine iyice sinirlenen sanık, hiçbir şey demeden Mehmet Ali İbin'e yumruğu atarak yere düşürüp ölümüne neden olmuştur. " dedi.

Gerekçeli kararda eylemin bu şekilde meydana gelmesinin tanık olan şoför Kadir Akbaş'ın olayın sıcağı ile alınan beyanıyla sabit olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kadir Akbaş'ın yalan söylemesi için bir neden yoktur. Bu nedenle sanığın haksız tahrikten yararlanmaya yönelik telefonla küfrettiği şeklindeki savunmasına itibar edilmemiştir. Eylemi başlatan ve sonlandıran sanıktır. Bu husus tanık beyanıyla sabittir. İlk haksız hareketin kimden geldiği hususu açıktır. Haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eylemi sanıktan gelmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılmamıştır. Sanığın suç kastının yoğunluğu, maktulün hiçbir haksız hareketi olmayışı ve yaşının genç oluşu nazara alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmıştır."

Tayfun Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı - Son Dakika
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