Kargo çalışanları 'Olmazsan Olmaz' reklam filminde oynadı

Kargo çalışanları 'Olmazsan Olmaz' reklam filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Aras Kargo tarafından çalışanlarına teşekkür olarak hazırlanan reklam filmiyle aynı isimli şarkıdan uyarlanan parçayı Güliz Ayla seslendirdi.

Aras Kargo, 15 binin üzerindeki çalışanıyla birlikte herkesin eve kapandığı, kargo gönderilerinin 2 katına çıktığı pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet verdi. Güzel memleketimizin dört bir köşesine umut taşıyan çalışanlarımıza bu film ile teşekkür etmek istedik diyen Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, "Bizim için çalışanlarımız olmazsa olmaz" dedi.

Aras Kargo, reklam filmiyle ilgili açıklama şu açıklamaları yaptı:

"Aras Kargo olarak, 'Olmazsan Olmaz' reklam filminde; salgın, depremler, seller ve yoğun kampanyalarla, oldukça zorlu geçen 2020 yılı için çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Reklam filminde transfer merkezi ve şubelerimizde görev yapan birçok çalışanımız da yer alıyor. Kurumumuzda görev yapan Nurdane Cengiz'i filmin en başında sabah erken saatte, çocukları henüz uyanmadan, işe gitmek için evden ayrılırken izliyoruz. 6 yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan, şu anda ring ve manevra sürücüsü olarak görev yapan 3 çocuk annesi Nurdane Cengiz, kurye motokurye ve temsilci olarak görev yapan pek çok kadın kargo çalışanından sadece biri."

"PANDEMİDE YOĞUNLUK ARTINCA ÇOCUKLARIM GELİP YARDIM EDELİM DEDİLER"

Pandeminin ilk döneminde yoğunluğun aniden arttığını, bu yoğunluğa cevap vermek için olağanüstü bir efor sarf ettiklerini anlatan Nurdane Cengiz, "Yoğun dönemde, çocuklarım 'anne biz de gelelim, sana yardım edelim' demişlerdi. Bu beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı" dedi. Filmde Cengiz'in yanı sıra Aras Kargo şubelerinde temsilci olarak görev alan; İlker Türkyılmaz, Yağmur Babacan, Zühal Irmak ve kurye olarak görev alan Birol Karataş da rol alıyor. Teşekkür filminde rol alan çalışanlar, "Müşterilerimiz evden çıkmadan her türlü ihtiyaçlarını internetten almaya başladılar. Kapılarına götürdüğümüz kargo paketlerinin onları ne kadar mutlu ettiğini gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz" diyerek, bu duygularının filme yansımasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Reklam filminde Güliz Ayla'nın seslendirdiği 'Olmazsa Olmaz' şarkısının sözleri Aras Kargo çalışanları için uyarlandı. Tolga Yücel yönetmenliğinde çekilen reklam filmi öncesinde, Aras Kargo yeni yılda da çalışan çocuklarının şarkıyı anne ve babalarına teşekkür için seslendirdiği uyarlamayı yayınlamıştı.