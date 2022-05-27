Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış

KARS - Kargo çetesi 570 vatandaşın ait e-devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı.

Çete, vatandaşların ikamet adresi olarak aynı binada oturan diğer kişilerin komşuların listesi ele geçirirken, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır polis, asker, mit, avukatlık mesleklerine ait sahte kurum kimlikleri ile vatandaşları ağlarına düşürmüş. Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan "Kargo Dolandırıcılığı Çetesi"nin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Gözaltına alınan 2'si kadın 15 kişi gerekli işlemler için Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın bizzat yönettiği operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün İzmir, İstanbul ve Mersin'de eşzamanlı şafak operasyonunda çökerttiği 'Kargo Çetesi'nin binlerce insanın kimlik bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı. Çetenin çökertilmesiyle birlikte binlerce insan mağdur olmaktan son anda kurtuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.Y. ve İ.Ş., T.K., İ.Ş., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K.,M.Y., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve M.F.S. olayın başlangıç noktası olan Digor Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.