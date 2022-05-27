Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış - Son Dakika
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Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış

27.05.2022 22:12
Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan kargo çetesinin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan kargo çetesinin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı.

Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kars merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kargo dolandırıcılığı çetesi üyelerinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Gözaltına alınan 2'si kadın 15 kişi, Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın bizzat yönettiği operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu önceki gün Kars, İzmir, İstanbul ve Mersin'de eşzamanlı olarak şafak vaktinde düzenlediği operasyonla çökerttiği 'kargo çetesi'nin binlerce insanın kimlik bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı. Çetenin

570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır sahte polis, asker, MİT, avukatlık kimlikleri ile vatandaşları ağlarına düşürdüğü öğrenildi. Çetenin çökertilmesiyle binlerce insan da mağdur olmaktan kurtuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.Y., İ.Ş., T.K., İ.Ş., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K.,M.Y., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve M.F.S., olayın başlangıç noktası olan Digor Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış
Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış
Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış
Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış
Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet Başsavcılığı, Digor, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo çetesi 53 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmış - Son Dakika
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