Kargo dolandırıcılığına 2 tutuklama (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA DA DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

İzmir'de, başkalarına ait kargoları sahte kimlikle teslim aldıkları gerekçesiyle tutuklanan E.S. ve Ö.Ç.'nin, aralarında değeri 15 bin TL'yi bulan akıllı telefonlar, piyasa değeri 20 bin TL olan fotoğraf makineleri gibi birçok teknolojik cihazı alıp, kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin, aynı yöntemle İstanbul'da da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Davut CAN/İZMİR,