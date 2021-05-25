Kargo dolaplarına kullanıcıdan tam not - Son Dakika

Yurtiçi Kargo'nun anlaşma sağladığı e-ticaret siteleri tarafından kullanılmaya başlayan uygulama ile tüketiciler, kargolarını klasik teslimat seçeneklerine alternatif olarak isterlerse YK Plus 7/24 kargo dolaplarından veya YK Plus Teslim Noktalarından alabiliyorlar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo'nun hizmete sunduğu YK Plus 7/24 kargo dolapları uygulaması tüketiciden tam not aldı. Kargo teslimatı konusunda tüketicilere yeni seçenekler sunan Yurtiçi Kargo'nun bu kapsamdaki yeni modeli olan kargo dolabı uygulaması kısa sürede büyük beğeni topladı.

Büyük e-ticaret sitelerinde kullanılmaya başlayan uygulama, bu alanda hizmet veren tüm e-ticaret sitelerinde talep edilmesi halinde, sistemlerine entegre edilerek tüketicinin kullanımına sunulabiliyor. Evde bulunamayacağı için ya da farklı sebeplerle adrese teslim seçeneğini kullanmak istemeyen kullanıcılar, Yurtiçi Kargo'nun sağladığı yeni teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyorlar.

7 gün 24 saat hizmet veriyor

Yurtiçi Kargo'nun YK Plus projesi kapsamında sunduğu hizmetlerden biri olan YK Plus 7/24 kargo dolapları uygulamasında tüketici, Türkiye genelinde 50 farklı noktada yer alan kargo dolapları arasında kendisine en yakın olanı seçerek kargolarını oradan alabiliyor. 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izlenen noktalara kargolar geldiğinde tüketiciye bilgi mesajı ulaşıyor. Gelen bilgilendirme sonrasında kullanıcı 3 gün içerisinde mesajla iletilen kodu dolaplarda yer alan ekrana yazarak kargosunu açılan dolaptan alabiliyor. Özel bir kilit sistemine sahip olan dolaplar, kullanıcıya gelen kod yazılmadığı sürece hiçbir şekilde açılamadığı için kargolar güvenle saklanıyor.

Kargo dolapları ile birlikte tüketiciye teslim noktalarından da kargolarını alma fırsatı veren Yurtiçi Kargo, 81 ilde kendi birimlerinin yanı sıra mahalle esnafının da yer aldığı 3 bine yakın noktada müşterilerine hizmet veriyor. Kargo dolapları uygulamasında olduğu gibi e-ticaret kullanıcılarına sunulan bu hizmette de kullanıcı isterse kendisine en yakın teslim noktasını seçebiliyor. Kargo teslimat noktasına geldiğinde bilgilendirme mesajı alan kullanıcı, kimliği ile mahalle esnafına giderek kargosunu oradan alabiliyor.