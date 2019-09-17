Kargo firmasının önünde uyuşturucu bulundu
1 saat önce
Hakkari'de bir kargo firmasının önünde 3 kilo 320 gram eroin bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Hakkari'de bir kargo firmasının önünde 3 kilo 320 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Alınan ihbarı değerlendiren ekipler, kent merkezindeki bir kargo firmasının önünde 3 kilo 320 gram eroin buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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