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Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis

04.11.2021 15:25
Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis

ÇEKMEKÖY'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Tayfun Şahin, "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEKMEKÖY'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Tayfun Şahin, "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üye hakim ise cezada haksız tahrik indirimi yapılması kanaatinde olduğunu belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Savunma yapan sanık Şahin, yaşanan olay için üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek "Bu yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim, inkar etmiyorum. Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmuş değilim. Aracın şoförüne ve maktule 'Sizi şikayet edeceğim' dedim. Maktul yere düşünce aracın sürücüsü maktul için 'Epilepsi hastasıdır, sara krizi geçiriyor' dedi. Yanımdaki şadırvandan avucumla su taşıyıp maktulün yüzüne serptim" dedi.

"MAKTULÜN AİLESİNE DE HAK VERİYORUM"

Mehmet Ali İbin'i ambulans geç kalır diye kucağına alarak arabaya bindirdiğini ve hastaneye götürdüğünü öne süren sanık Şahin şunları söyledi: Ben 28 yaşında bir gencim. Böyle bir olay olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değilim. Ben de kuryelik yapıyorum, ben de çiğ köfte dağıtıyorum. Maktulün ailesine de hak veriyorum, ben de üzgünüm. Evlilik arifesindeydim, nişanlım var. 2 yıldır evliliğimi erteliyorum. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

SANIK: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM

Sanık avukatı da ortada bir kavga olmadığını, maktulün olaydan önce telefonda sanığa küfür ettiğini iddia ederek "Kargo verilmiş olsaydı bu hadise meydana gelmeyecekti. Çekişme sırasında maktul yere düşmüş ve daha sonra vefat etmiştir. Vefat sebebinin sanığın darbesi mi yoksa yere düşmesi sonucu aldığı darbe mi belli değildir" şeklinde konuştu. Sanık avukatı, Tayfun Şahin'in yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğuna değinerek sanık ceza alsa dahi hükümle birlikte tahliye edilmesini talep etti. Son sözü sorulan Şahin, "Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tayfun Şahin'i önce "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın geçmişini, yargılama üzerindeki davranışlarını, cezanın sanığın üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet cezada indirim yaparak sanık Şahin'i 8 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Sanık Şahin'in tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİMahkeme üyelerinden bir hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde söz konusu olayda ilk haksız hareketin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama olmadığı belirtilerek cezada haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği ifade edildi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tayfun Şahin'in kargo ile sipariş verdiği ve kargo şirketinde çalışan Mehmet Ali İbin'in kargoyu sanığın bulunduğu yere yakın Çekmeköy'deki bir camiye götürebileceğini söylediği anlatıldı. İddianamede sanık Şahin ile kargocu İbin'in siparişin geç gelmesi ve istediği adrese gelmemesi üzerine 19 Ekim 2020'de tartıştığı belirtilirken sanık Şahin'in İbin'in yüzüne yumruk attığı ve yere düştüğü kaydedildi. İbin'in, sanık ve tanıklar vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığı anlatılan iddianamede, İbin'in hastanede tedavisi yapılırken beş gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi. İddianamede maktulün 18 yıldan beri epilepsi hastası olduğunun öne sürüldüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ölümün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle ölümünün gerçekleştiği belirtildi. İddianamede sanık Tayfun Şahin'in "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


- İstanbul

Tayfun Şahin, Muhalefet, Epilepsi, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargo geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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