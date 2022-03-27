Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor

27.03.2022 15:01
Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor

Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemileri, Sarıyer açıklarında gün boyu tur atarken kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri devam ediyor.

Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemileri, Sarıyer açıklarında gün boyu tur atarken kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararına uyan balıkçılar gün içerisinde avlanma yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde avdan dönen balıkçılar ise limanda duran gemilerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında tur atıyor. Kargo gemilerinin ise Boğaz'dan geçişleri sürüyor.

Öte yandan askeri bir helikopterin de Boğaz üzerinde tur attığı görüldü.

YORUMLAR
500
İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik, Karadeniz, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:07:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement