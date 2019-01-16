Kargo Gemisi Karaya Oturdu
54 dakika önce
Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Mersin
Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu. Olayın ardından düzenlenen operasyonla gemide bulunan 2 kişi kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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