Son Dakika Haberleri: Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Kargo Gemisi Karaya Oturdu

54 dakika önce

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan kargo gemisi, şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu. Olayın ardından düzenlenen operasyonla gemide bulunan 2 kişi kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:32 Kaynak: AA

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