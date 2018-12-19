Son Dakika Haberleri: Kargo Gemisinin Karaya Oturması - Mürettebatın Kurtarılması

Kargo Gemisinin Karaya Oturması - Mürettebatın Kurtarılması

2 saat önce

Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan geminin mürettebatını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan geminin mürettebatını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Şile, Güncel
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