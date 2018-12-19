Kargo Gemisinin Karaya Oturması - Mürettebatın Kurtarılması
2 saat önce
Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan geminin mürettebatını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şile
'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan geminin mürettebatını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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