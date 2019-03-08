Kargo Gemisinin Köprüye Çarptığı An Gemi Kamerasında
1 saat önce
28 Şubat'ta Rus kargo gemisi Seagrand'ın, Güney Kore'de bir tekneye ve köprüye çarptığı anlara dair yeni görüntüler yayınlandı.
28 Şubat
'ta Rus kargo gemisi Seagrand'ın, Güney Kore
'de bir tekneye ve köprüye çarptığı anlara dair yeni görüntüler yayınlandı. Sarhoş kaptanın yaptığı kazalar, geminin üzerindeki kameralarca kaydedildi.
Kaza 28 Şubat'ta Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan
'da meydana gelmişti. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan, önce bir tekneye ardından Gwangan köprüsünün ayaklarına çarpmıştı.
Kaza sonrası inceleme başlatan sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunu tespit etmiş; kaptanla ilgili yasal işlem başlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:27 Kaynak: DHA
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