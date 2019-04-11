Son Dakika Haberleri: Kargo Getirdiğini Söyleyerek Dolandırdı...önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

Kargo Getirdiğini Söyleyerek Dolandırdı...önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

14 dakika önce

Kargo getirdiğini söyleyerek dolandırdı.

Kargo getirdiğini söyleyerek dolandırdı...Önce kameraya sonra polise yakalandı
Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı önce kameralara ardından polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kargo getirdiğini söyleyerek vatandaşları dolandıran şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini kargo görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahısla ilgili ihbar üzerine harekete geçti. "Komşunuz evde yok, ödemeli kargo getirdim, kargoyu size vermemi istedi" diyerek vatandaşlardan kargo bedeli isteyen şahıs, bu yöntemle vatandaşları dolandırdı.
Artan ihbarlar üzerine polis ekipleri mağdurların adreslerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen polis, şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsın S.İ. olduğunu belirledi. S.İ.'nin adresini de belirleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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