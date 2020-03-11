Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gönderilen kargoları inceledi.

İncelemeler sonucu 327 kaçak cep telefonu bulundu.

Soruşturma sürüyor.

Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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