Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi
12 dakika önce
Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:12 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gönderilen kargoları inceledi.
İncelemeler sonucu 327 kaçak cep telefonu bulundu.
Soruşturma sürüyor.
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