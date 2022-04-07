KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

07.04.2022 21:33

KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü.

KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

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Koray Candemir, Kadıköy, Cenaze, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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