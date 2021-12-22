Kargo ile gelen 110 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kargo yoluyla etil alkol temin ettiği belirlenen şahsın ikametinde toplam 110 litre etil alkol ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığı ve Alanya KOM Grup Amirliğince alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, kendisine kargo yoluyla çok sayıda etil alkol geldiği tespit edilen K.Ş. isimli şahsın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan adresinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplam 110 litre etil alkol, 10 adet boş etil alkol bidonu, 18 adet alkol yapımında kullanılan likit, 18 adet boş alkol şişesi, 3 litre yapma rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 6 litre viski olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak K.Ş. yakalanarak, hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA