Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı
32 dakika önce
Hakkari'de kargoyla gönderilen bir pakette esrar bulundu.
Hakkari
'de kargoyla gönderilen bir pakette esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl merkezinde ikamet eden bir kişinin yurt dışından gelen kargosunda yapılan aramada, daralı ağırlığı 36,96 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bong ve nargile düzeneği olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında hazırlanmış iki düzenek ele geçirilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:57 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!
Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi
Okul Müdürü, Derse Geç Kalan Öğrencilere Okulun Merdiveninde Dayak Attı
TTK'nın İşçi Alımı Kura Törenine Sığmayan Adaylar Salonun Dışına Taştı