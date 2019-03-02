Son Dakika Haberleri: Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

32 dakika önce

Hakkari'de kargoyla gönderilen bir pakette esrar bulundu.

Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Hakkari'de kargoyla gönderilen bir pakette esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezinde ikamet eden bir kişinin yurt dışından gelen kargosunda yapılan aramada, daralı ağırlığı 36,96 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bong ve nargile düzeneği olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında hazırlanmış iki düzenek ele geçirilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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