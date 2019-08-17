Son Dakika Haberleri: Kargo ile gönderilen kaçak makaronlar yakalandı
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Kargo ile gönderilen kaçak makaronlar yakalandı

40 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçakçıların kargo ile gönderdikleri 100 bin makaron polise gelen ihbarla ele geçirildi.

Kargo ile gönderilen kaçak makaronlar yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçakçıların kargo ile gönderdikleri 100 bin makaron polise gelen ihbarla ele geçirildi.

Son dönemde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Kaçakçıların kullandıkları yöntemler ise şaşkınlık yaratıyor. Kaçakçılar, sigaraları kargo ile göndermeye başladılar.

Edinilen bilgiye göre Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı üzerine değerlendiren polis ekipleri son zamanlarda sigara kaçakçılarının, kaçak sigaraları güvenli olması nedeniyle kargo şirketleri aracılığı ile naklettikleri bilgisi üzerine takibe aldıkları kargo paketinde, 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirdi. Bahse konu kargonun göndericisinin 5607 SKM suçundan kaydı bulunan H. Ş. ve alıcının M. A. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak H.Ş. ve M.A. hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
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