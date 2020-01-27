Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.

Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İstanbul'dan kargo ile ilçeye gönderilen bir koli içerisinde cinsel uyarıcı hap gönderildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kolinin gönderildiği kargo firmasında yapılan aramalarda tüzel bir şirkete ait koli içerisinde yapılan aramalarda bin 200 adet hap ele geçirildi.

Jandarma tarafından kolinin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul, Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:15:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]