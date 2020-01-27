Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

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Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
6 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İstanbul'dan kargo ile ilçeye gönderilen bir koli içerisinde cinsel uyarıcı hap gönderildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Kolinin gönderildiği kargo firmasında yapılan aramalarda tüzel bir şirkete ait koli içerisinde yapılan aramalarda bin 200 adet hap ele geçirildi.
Jandarma tarafından kolinin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
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