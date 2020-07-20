Kargo ile kaçak tütün sevkiyatına darbe - Son Dakika

Malatya'da kargo ile tütün sevkıyatı yapmak isteyen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Adıyaman ilinden batı illerine kıyılmış tütün sevk edileceği bilgisi elde edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir kargo firmasına ait 2 adet kamyonette jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 8 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA