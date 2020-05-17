Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis, kargo ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 2 kilo esrar ele geçirilirken, kargoyu teslim alan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kargo şirketi ile esrar sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, kargo firmasının şubesini izlemeye başladı. Bu sırada, H.I.(39), E.B.(39) ve M.Y.(24) isimli şüpheliler içerisinde uyuşturucu bulunan kargoyu almaya geldi. Şüpheliler kargoyu teslim aldıkları sırada, polis ekipleri suçüstü yaptı.Operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen esrar maddesi ise polis ekipleri tarafından imha edildi.