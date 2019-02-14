Son Dakika Haberleri: Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da kargo ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs mahmece tutuklandı.

Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Samsun'da kargo ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs mahmece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda üniversite öğrencisi S.K.'nin bir kargo şirketi ile Sinop'taki bir kişiye uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza uyuşturucu hap gönderdiği tespit etti. Sinop polisi söz konusu uyuşturucu gönderilen şahıstan 25 kapsül uyuşturucu madde etkisi sentetik ecza elde etti.

Olayla ilgili S.K. Samsun'da gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:14 Kaynak: İHA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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