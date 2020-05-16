Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM'a takıldı - Son Dakika

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM'a takıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, KOM ekiplerince yapılan denetimlerde 120 litre yapma rakı ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, KOM ekiplerince yapılan denetimlerde 120 litre yapma rakı ele geçirildi.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede bulunan kargo firmalarında denetim gerçekleştirildi.

Milas Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli kolilerde arama yapan ekipler, 120 litre yapma rakı ele geçirdi.

Koli sahibi şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Milas KOM Grup Amirliği tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 200 litre etil alkol, çok miktarda içki yapım kiti ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirilmiş, 15 şüpheli hakkında yine 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti