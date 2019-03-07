Kargo Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, bir kargo firmasına ait kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, bir kargo firmasına ait kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait Yakup Yetişkin yönetimindeki 21 FU 128 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Şevket Kılınç (41) yönetimindeki 46 F 3625 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Şevket Kılınç ile yanındaki Ramazan Kılınç'ın (14) öldüğü belirlendi. ?Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar Rıdvan Ünsal, Gevheri Ünsal ve İhsan Kılınç ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kamyon sürücü kazadan yara almadan kurtuldu..



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