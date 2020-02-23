Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

7 saat önce

Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.

Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan Ankara'ya bir kargo kamyonunun kaçak tütün götüreceği ihbarı üzerine teknik ve fizik takip başlattı.

T.S. idaresindeki kamyonu Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduran jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Cesur" ile araçta yaptığı aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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