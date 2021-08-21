KARGO ARACINDA 6 KİLO 810 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

UŞAK'ta bir kargo şirketine ait kamyonda yapılan kontrolde, 6 kilo 810 gram esrar bulundu. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışma yapıyor. Polis ekipleri, bir kargo aracılığıyla uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Dün harekete geçen ekipler, kamyonu il merkezinde durdurdu. Dedektör köpekle yapılan aramada, 6 kilo 810 gram esrar bulundu. Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.