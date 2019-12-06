Son Dakika Haberleri: Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı
Son Dakika Güncel Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı - Son Dakika

Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı

7 saat önce

NUR Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı, System.String[]

NUR Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.

Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 ton kargo götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 9 Aralık'ta TSİ 13.38'de ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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