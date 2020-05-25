Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Balıkesir'de uyuşturucu niteliği bulunan hapları kargoyla kente sokarak ticaretini yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.
Balıkesir'de uyuşturucu niteliği bulunan hapları kargoyla kente sokarak ticaretini yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo ile uyuşturucu ve uyarıcı niteliği bulunan ürünlerin getirileceği bilgisi üzerine bir kargo şirketi şubesine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki 6 bin 238 adet hapın bulunduğu koliyi teslim alan A.S. adlı kişi yakalandı. Şahsın üzerinden uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 TL. paraya el konuldu. Devam eden çalışmalarda konu ile bağlantılı E. F. Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinden 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,01 gr metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1005 TL para ele geçirildi. 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kargoyu gönderdiği tespit edilen B.D. isimli şahıs ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ikametinde yakalandı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız marka tabanca, tabancaya ait 24 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin liraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:19 Kaynak: İHA
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