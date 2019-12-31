Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika

Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kargoyla gönderilen kutuda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kargoyla gönderilen kutuda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kargo ile silah gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent merkezinde özel bir kargo şirketine ait şubede arama yapan polis ekipleri, kargo kutusu içinde seyyar dipçikli ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Polis, kargoyu teslim almak üzere şubeye gelen D.D. ve A.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İNTERNETTEN ALMIŞLAR

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde av tüfeğini internet üzerinden satın aldıklarını söyledi. D.D. ve A.T., ifadelerinin ardından haklarında 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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