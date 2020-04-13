Kargo merkezinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

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Kargo merkezinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
6 saat önce
GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilmek istenen 1120 paket kaçak sigara ile 125 kilo tütün ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilmek istenen 1120 paket kaçak sigara ile 125 kilo tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo ile kaçak sigara ve tütün gönderilmek istendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 farklı kargo aktarım merkezine giden polisler, burada yaptığı incelemede 7 koli içerisinde 125 kilo nargile tütünü ile 1120 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigara ve tütüne el koyan polis, kargoyu gönderen ve alıcı olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:08 Kaynak: DHA
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