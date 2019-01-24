Son Dakika Haberleri: Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti

Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti

43 dakika önce

KONYA'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi.

Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti, System.String[]
KONYA'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi.

Kent merkezinde salı günü, kargo firmasına ait dağıtım minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti. Sürekli açılıp kapanan kapı, şans eseri yolda seyreden herhangi bir araca ya da yayaya çarpmadı. O anlar, trafikteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:43:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]