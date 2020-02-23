Kargo nakliye kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo nakliye kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kargo nakliye kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

7 saat önce

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 'Cesur' isimli narkotik köpeği ile kargo taşıyan nakliye kamyonunda yapılan aramada 2 milyon 800 bin lira değerinde 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kargo nakliye kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 'Cesur' isimli narkotik köpeği ile kargo taşıyan nakliye kamyonunda yapılan aramada 2 milyon 800 bin lira değerinde 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında Adıyaman'dan Ankara istikametine yüklü miktarda kaçak tütün götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerinde Yahşihan ilçesi D-200 karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince kargo taşıyan nakliye kamyonu durduruldu. Nakliye kamyonunda 'Cesur' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 3 ton kaçak tütün mamülü ele geçirildi. Tütünün piyasa değerinin 2 milyon 800 bin lira olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü T.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcılığınca kaçakçılık yaptığı tespit edilen 6 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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