Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı - Son Dakika

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

09.11.2020 09:46

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı Güvenlik görevlisini darp etti, park bariyerini kırdı Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı.

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

Güvenlik görevlisini darp etti, park bariyerini kırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise,"Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

Hakaretler savurdu, site girişindeki bariyeri kırdı

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

Güvenlik Görevlisi, Esenyurt, Polis, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı - Son Dakika


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