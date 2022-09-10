İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, doğu illerinden kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti. Kente gelen TIR'ı takibe alan ekipler, operasyonla durdurdu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar çıktı. Uyuşturucuya el konulurken, kargoyu gönderen ve gerçek alıcılarının yakalanması için çalışma sürüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KARGO PAKETİNDE 56 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika

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