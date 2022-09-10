KARGO PAKETİNDE 56 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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KARGO PAKETİNDE 56 KİLO ESRAR ÇIKTI

10.09.2022 11:30

MERSİN'de bir TIR'da yapılan aramada kargo paketi içerisinde, 56 kilo 200 gram esrar yakalandı.

MERSİN'de bir TIR'da yapılan aramada kargo paketi içerisinde, 56 kilo 200 gram esrar yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, doğu illerinden kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti. Kente gelen TIR'ı takibe alan ekipler, operasyonla durdurdu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar çıktı. Uyuşturucuya el konulurken, kargoyu gönderen ve gerçek alıcılarının yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)

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Kargo paketlerinden 56 kilo esrar çıktı Kargo paketlerinden 56 kilo esrar çıktı Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARGO PAKETİNDE 56 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARGO PAKETİNDE 56 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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