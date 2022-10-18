Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı

18.10.2022 19:35

Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurtiçi Kargo şubesine bırakılan paketten ses gelmesi üzerine kargo personeli tarafından kontrol edildi. Bu sırada şişenin patlaması sonucu yüzüne sıçrayan asit maddesinden etkilenen N.G. ve U.E. yaralandı. Yaralı Yurtiçi Kargo personelleri, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.G. ve U.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlayan kimyasal maddenin tuvalet temizleyici ürünü olduğu ve içeriğinde fosforik ve nitrik asit olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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