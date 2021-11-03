Kargo paketinde uyuşturucu sevkiyatına polis engeli - Son Dakika

KAYSERİ'de kargo ile uyuşturucu geleceği ihbarını alan polis, narkotik köpeği Athena'nın da destek verdiği operasyon düzenledi. Söz konusu kargo şirketinde yapılan aramada çöp kovasına gizlenmiş piyasa değeri 500 bin TL olan metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü teknik analiz ve sokak suçları görevlilerince yapılan çalışmada kargo içerisinde uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Kargo firmasının deposunda narkotik köpeği Athena'nın da katıldığı operasyonda kargo paketi içindeki çöp kovasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kargonun takibini sürdüren polis gönderici ve alıcı olan M.K. ile C.M.'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin yapılan üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen 2 kilo uyuşturucunun piyasa değerinin 500 bin TL olduğu ifade edildi.