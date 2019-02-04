Kargo Paketindeki Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
12 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, narkotik dedektör köpeği sayesinde, kargo paketindeki ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, narkotik dedektör köpeği sayesinde, kargo paketindeki ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bodrum Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde girişini engellemeye yönelik kargo şirketlerinde narkotik dedektör köpeği "Molly" ile denetim yaptı.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine giden ekipler, dedektör köpeğin tepki verdiği paketi muhafaza altına alarak sahibini bekledi.
Paketi almak için kargoya gelen M.G.M. ekiplerce gözaltına alındı.
Alıcıyla birlikte açılan pakette yapılan aramada, ayakkabı içerisine gizlenmiş iki parça halinde 60 gram skunk maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA
Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada