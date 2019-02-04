Son Dakika Haberleri: Kargo Paketindeki 'Skunk'ı Molly Buldu

Kargo Paketindeki 'Skunk'ı Molly Buldu

6 dakika önce

BODRUM'da, kargo şirketinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile yapılan aramada kargolanan bot kutusu içinde 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kargo Paketindeki 'Skunk'ı Molly Buldu, System.String[]
BODRUM'da, kargo şirketinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile yapılan aramada kargolanan bot kutusu içinde 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde kargo şirketlerinde denetleme yaptı. Ortakent Mahallesi'ndeki kargo şirketi şubesinde, eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Şehir dışından gelen kargoya köpek tepki verince ekipler kutuyu açtı. Bot kutusunda arama yapan polis, bir çift botun burun kısımlarına gizlenmiş toplam 60 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine bekmeye geçen polis, kargoyu almaya gelen M.G.M.'yi gözaltına aldı. Hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan tutanak tutulan M.G.M., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:16 Kaynak: DHA

Bodrum, Narkotik, Güncel
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