Kargo paketinden 4 bin 214 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Söz konusu paketi inceleyen ekipler, 4 bin 214 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uşak'a gönderilen paketin alıcısını takip eden polis, kargoyu teslim almaya gelen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına, içerisinde uyuşturucu bulunan paket teslim edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uşak 'ta, alıcılarına bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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