Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
02.04.2021 09:10
Gaziantep'te bir kargo şubesine ihbar üzerine gelen polisler, kargo paketinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gaziantep'te bir kargo şubesine ihbar üzerine gelen polisler, kargo paketinin içinden 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağını öğrenmesinin ardından kargo şubesine operasyon yaptı. Ekipler, kargo paketine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
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