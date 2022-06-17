Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan kargoda yapılan aramada, 95 adet gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika

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