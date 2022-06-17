Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika
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Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi

17.06.2022 15:22
Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi

Samsun'da kargo şirketine operasyon düzenleyen polis 95 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Samsun'da kargo şirketine operasyon düzenleyen polis 95 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan kargoda yapılan aramada, 95 adet gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Olayla ilgili M.C. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo paketinden 95 şişe kaçak viski ele geçirildi - Son Dakika
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