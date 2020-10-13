Kargo paketinden kaçak makaron çıktı - Son Dakika

Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler 8 Ekim tarihinde Adli Makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo firmasında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 Paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. - SİVAS
- Kaynak: İHA
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