Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı

11.06.2022 16:43
Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı

Kocaeli'de şüpheli bir şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol eden polis ekipleri, onlarca paket kaçak tütün ele geçirdi.

Kocaeli'de şüpheli bir şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol eden polis ekipleri, onlarca paket kaçak tütün ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Darıca'da şüpheli bulduğu E.K. isimli şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol etti. Kargo paketini açan polis ekipleri, 35 kilo kaçak nargile tütünü ve 260 paket HEETS tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili malzemelere el konulurken E.K. ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli ve bölge illerde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:04 Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 17:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement