Son Dakika Haberleri: Kargo paketinden silah çıktı

Kargo paketinden silah çıktı

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.

Kargo paketinden silah çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.

Bandırma'da KOM Grup Amirliği ekipleri şehirde ikamet eden iki kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine kargo firmasını takibe aldı. A.A. isimli şahsın Bandırma'ya bir kargo firmasıyla kaçak silah göndereceğini öğrenen polis ekipleri kargo firması civarında gerekli önlemleri aldı. Yapılan operasyonda gönderilen kargo paketini ele geçiren polis ekipleri pakette yaptığı kontrollerde 3 adet silah ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Kargo paketini gönderen A.A. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Polis Memuru, Kadın Meslektaşını Vurarak Öldürdü! Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kargo paketinden silah çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]