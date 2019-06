"Kargo sektörü 2023'ün stratejik sektörleri arasında olacak"

ALİ ATAR - Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bölgesinde lojistik üs olma hedefi bulunan Türkiye'nin, dünya devi e-ticaret firmalarının radarına girdiğini belirterek, "Alibaba, Amazon gibi e-ticaretin oyun kurucuları, Türkiye'de faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. Kargo sektörü 2023'ün stratejik sektörleri arasında olacak." dedi.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörün Türkiye'de yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Dünyada, 2020'ye kadar hacmi 10 trilyon dolara ulaşması beklenen e-ticaret sektörünün, Türkiye'de de hızla büyümeye devam ettiğini anımsatan Ayyarkın, bölgesinde lojistik üs olma hedefi bulunan Türkiye'nin, dünya devi e-ticaret firmalarının radarına girdiğini kaydetti.

Ayyarkın, Alibaba, Amazon gibi e-ticaretin oyun kurucularının, Türkiye'de faaliyetlerini her geçen gün arttırdığını belirterek, uluslararası firmaların öncelikli tercih ettiği iş ortaklarından Aras Kargo da dijitalleşme yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Tüm sektörlerde olduğu gibi teknolojinin hızlı gelişimi ve internet kullanımının artmasının, kargo sektöründe de müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini hız odaklı bir noktaya taşıdığına dikkati çeken Ayyarkın, "Özellikle e-ticaretin dünya genelindeki yükselişiyle, kargo ve lojistik sektörleri de stratejik bir ivme kazandı. Ülkemiz coğrafi konumu olarak da yüzyıllardır ticaretin geçiş noktasında olduğu gibi e-ticaretin de geçiş noktasında. Bu nedenle yaptığımız iş daha da çok önem kazanmış durumda. E-ticaretin gelişimine paralel olarak kargo sektörünün de teknolojik olarak gelişmesi için günün şartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Tüm yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz." diye konuştu.

Ayyarkın, hangi alanda olursa olsun tüketicilerin bekledikleri hizmetin ulaşılabilir olması, kullanım rahatlığı ve kolaylığı sunmasının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, e-ticaretteki artışla birlikte sanal mağazacılık alanına yapılan yatırımların, firmaların ürünlerini pazara az maliyetle ve hızlı bir şekilde sunmalarını sağladığını ifade etti.

Müşterilerin de artık istedikleri ürünün, istedikleri zamanda ve istedikleri adrese teslim edilmesini beklediğine işaret eden Ayyarkın, "Bu ihtiyaçlar, kargo sektörünün de gelişmesini ve büyümesini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca kargo sektöründe faaliyet gösteren firmalar hizmet alanlarının yanında bir nevi danışmanlık da yapmaya başlayacak. Çünkü yakın ve orta vadede, değişen tüketici ihtiyaçlarına sunulan çözümler de değişecek. Sadece taşımacılık yapmak yeterli olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "2020 yılında dünyada e-ticaret hacmi 10 trilyon dolara ulaşacak"

Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın, şirket olarak hem Türkiye'deki hem de dünyadaki trendleri yakından takip ettiklerini belirterek, buna göre operasyonel süreçlerinde çağın gerekliliği olan tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayyarkın, "Dünya büyük bir hızla dijitalleşirken biz de bu alana yaptığımız yerinde ve doğru yatırımlarımız sayesinde yerli ve yabancı e-ticaret markalarının tercih ettiği şirket konumuna geldik. E-ticaret firmalarıyla iş birliklerimiz de sahip olduğumuz vizyon, dijitalleşme yatırımlarımız ve operasyonel kapasitemizle doğru orantılı. Yaptığımız bu çalışmalarla sınır ötesi e-ticaret firmalarıyla birlikte çalışacak operasyonel ve teknolojik alt yapıyı sağlıyor, 'Türkiye'nin dünya markası' olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde e-ticaret sektörünün büyümesinin hızlı bir ivme kazandığını vurgulayan Ayyarkın, küresel e-ticaret hacminin son 4 yılda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payının ise yüzde 4,2'den yüzde 8,5'e ulaştığını bildirdi.

Ayyarkın, 2019 yılında da küresel e-ticaret pazarının 3,5 trilyona ulaşmasının beklendiğini belirterek, dünyada sınır ötesi e-ticaret hacminin 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını kaydetti.

Bu alanda çok fazla araştırma yapıldığını anlatan Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Bu araştırmalar gösteriyor ki sınır ötesi e-ticaret büyümesine devam edecek. 2020 yılında dünyada e-ticaret hacmi 10 trilyon dolara ulaşacak. E-ticaret de genel ekonomi içerisindeki payını yüzde 13 gibi bir seviyeye çıkaracak. Bu nedenle e-ticaret sektöründe hizmet veren şirketler daha fazla global pazarlara odaklanıyor. Ülkemizde de durum dünyanın genelinden farklı değil. Şöyle genel tabloya baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz. Ülkemizde internet kullanıcılarının sayısı da yaklaşık 60 milyonu buldu.

Bu da nüfusun yüzde 72'si demektir. 2018 yılında hızla büyüyen e-ticaret sektörü, yüzde 42 oranında büyüyerek 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. E-ticaretin en yoğun olduğu kategori de 31,5 milyar TL ile perakende oldu. Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi, kargo sektörünün iş hacmine de olumlu yönde etki ediyor. Küresel bazda artan e-ticaret hacmi, taşınan mal ve hizmetin de artmasına neden oluyor. Kargo sektörü olarak bizlerin de hem operasyonel hem de altyapı olarak bu büyümeye ayak uydurmamız gerekiyor."

- "Lojistik üs olmak için yapılması planlanan yatırım miktarı 60 milyar lira"

Utku Ayyarkın, kargo şirketlerinin küresel rekabette söz sahibi olabilmesi için öncelikle teknolojik dönüşüme bağlı olarak altyapı çalışmalarında uluslararası standartlara ulaşmasının son derece önemli olduğunu belirterek, ayrıca sektördeki kayıt dışı firmaların denetimlerinin yapılabilmesinin, kalitenin artırılması ve Türkiye'de daha fazla katkı sağlanmasında kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Sektörün 2023 vizyonuna değinen Ayyarkın, "Sektörde hizmet veren şirketlerin öncelikle insan kaynağına yatırım yapması büyük önem taşıyor. Dijital dönüşümün önceliklendirilmesi, hızla birlikte güvenli hizmet anlayışının da gelişmesi sektörümüzü istenilen standartlara taşımak için kritik öneme sahip. Bildiğiniz gibi ülkemiz, 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedefliyor. Bunun için topyekun bir kalkınma modeli oluşturularak otomotivden perakendeye, lojistikten inşaat sektörüne kadar tüm sektörler, kendi yol haritalarını ve hedeflerini ortaya koydu. Türkiye genç nüfusu, güçlü sanayi üretimi ve finansal yapısıyla hedeflerine ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bizim de en büyük görevlerimizden biri ülkemize bu yolculuğunda destek olmak ve yaşanan dönüşüme ayak uydurmak." şeklinde konuştu.

Ayyarkın, coğrafi konumu nedeniyle dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin başlıca hedefleri arasında lojistik üs olmanın yer aldığını belirterek, bunun gerçekleşmesi için 2023 yılına kadar yapılması planlanan yatırım miktarının 60 milyar lira olduğunu bildirdi.

Teknolojinin hızla değiştiği, e-ticaretin her geçen gün daha fazla önem kazandığı, tüketici ihtiyaçlarının çeşitlendiği bir dönemde kargo ve lojistik sektörünün stratejik öneminin 2023 yılına kadar daha artacağına işaret eden Ayyarkın, bu nedenle sektörün hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlenebilmesi için yaşanan bu dönüşüme ayak uydurması ve bu doğrultuda gerek teknolojik gerekse de alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

- "KOBİ'lerin en çok çalıştığı kargo şirketiyiz"

Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın, toplam 4 binden fazla araç, 800'ün üstünde şube, 29 transfer merkezi ve 14 bin çalışanla Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketlerinden biri konumunda olduklarını ifade etti.

Hem e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarabilmek amacıyla teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini bildiren Ayyarkın, "Bu vizyonumuzun meyvelerini de çok hızlı alıyoruz. Son yıllarda KOBİ'lerin en çok çalıştığı kargo şirketiyiz. 4 milyondan fazla siparişin incelenerek hazırlandığı 2018 KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre, son 2 yılda üst üste KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi seçildik. Ayrıca jürisi tüketicilerden oluşan ALFA Awards'ta yapılan bağımsız araştırmaya göre yine son iki yıldır peş peşe 'Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka' olarak ödüllendiriliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayyarkın, geleneksel kargo yönetimini, günün değişen koşulları ve müşteri beklentilerine göre en üst seviyeye çıkarmak amacıyla üç yıl önce teknolojik yatırımları ve dijital dönüşümü odaklarına aldıklarını belirterek, operasyon ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere tüm iş süreçlerini bu çerçevede planladıklarını ifade etti.

En büyük teknolojik yatırımlarını hem operasyonel hem de metrekare olarak en yüksek kapasiteli transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi'ne yaptıklarını kaydeden Ayyarkın, bu yatırımla merkezin kapasitesinin saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bine yükselttiklerini bildirdi.

- "2018'de çift haneli büyümeyle 1 milyar liranın üstünde ciro elde ettik"

Utku Ayyarkın, her gün ortalama 600 bin gönderi taşıdıklarını belirterek, yaptıkları yatırımlarla ülkeye hem istihdam yaratmaya, hem de katma değer sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Her yıl istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizen Ayyarkın, son 5 yıldır çift haneli büyüme trendi yakaladıklarını belirterek, 2018'de de yine çift haneli büyümeyle 1 milyar liranın üstünde ciro elde etmeye devam ettiklerini, 2019 yılına daha fazla verimlilik ve karlılık esasıyla başladıklarını ifade etti.

Bu yıl da çift haneli büyüme trendini devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Ayyarkın, şunları kaydetti:

"İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi'nin ardından, bu yıl planladığımız yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul, İzmir gibi ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerimizdeki transfer merkezlerini de teknolojik olarak yeniliyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasındaki Orhanlı Transfer Merkezi'ni ve İzmir'deki transfer merkezimizi teknolojik olarak yenileyerek, otomatik ayrıştırma sistemine (Sorter) geçirdik.

Ankara'nın da bu yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Yine e-ticaret gönderilerindeki artan hacmi daha iyi yönetebilmek için İstanbul'un iki yakasına küçük paket ayrıştırıcı makine yatırımını bu yıl devreye aldık. Bu sayede kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlamayı da hedefliyoruz."

