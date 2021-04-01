Kargo sektöründe 'akıllı kargo dolapları sistemi' dönemi - Son Dakika

Kargo sektöründe 'akıllı kargo dolapları sistemi' dönemi

01.04.2021 10:53
Kargo sektöründe 'akıllı kargo dolapları sistemi' dönemi, System.String[]

BTK'nın kargo taşımacılığı alanında alternatif dağıtım modellerini mevzuata dahil etmesinin ardından bu alandaki yatırımlarına hız veren Yurtiçi Kargo, akıllı kargo dolapları sistemini devreye aldığını açıkladı.

BTK'nın kargo taşımacılığı alanında alternatif dağıtım modellerini mevzuata dahil etmesinin ardından bu alandaki yatırımlarına hız veren Yurtiçi Kargo, akıllı kargo dolapları sistemini devreye aldığını açıkladı.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl birçok projeyi hayata geçiren Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altında yeni bir modeli daha müşterilerin kullanımına sunduğunu duyurdu. E-ticaret kullanıcıları artık isterlerse alışverişlerinin sonunda teslimat seçeneği olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanarak haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren kargo dolaplarından kargolarını alabilecekler.

Yurtiçi Kargo'nun müşterilerinin kullanımına sunduğu YK Plus 7/24 kargo dolapları ile artık haftanın 7 günü 24 saat kargo teslim almak mümkün olacak. Çevresine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sürekli olarak izlenen ve özel bir yazılıma sahip olan kargo dolapları, sadece kullanıcıların telefonlarına gönderilen şifre ile açılabilecek.

Konuyla ilgili şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu uygulama, gün içinde evinde olamayacak olan veya çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık oluşturan esnaf teslim noktası modelinde olduğu gibi YK Plus 7/24 kargo dolapları da e-ticaret kullanıcıları için kolaylık sağlayacak. Müşterilere kesintisiz hizmet sunarak, bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşmalarına imkan verecek. Kargoları geldiğinde SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenen kargo dolaplarından kargolarını teslim alabilecekler. Konut yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere öncelik verilerek sayısının artırılması hedeflenen model, kargo dolapları, şirketin entegrasyon sağladığı tüm e-ticaret siteleri tarafından tüketicilerin kullanımına sunulabilecek. İlk etapta büyük e-ticaret sitelerinin dahil olduğu sistemde, kullanıcılar adrese teslim veya YK Plus Teslim Noktası seçeneklerine alternatif olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanabilecek.

Hayata geçirdiğimiz projelerden bir diğeri olan, şirketle anlaşma sağlayan esnafların yer aldığı YK Plus Teslim Noktası uygulaması ile artık e-ticaret kullanıcıları bu sistemden yararlanarak evde kargo beklemek zorunda kalmıyor. Kullanıcılar alışveriş sonunda teslimat seçeneği olarak isterlerse şirketimizin anlaşmalı esnaflarını sistemden görerek kendilerine en yakın olanı seçebiliyor ve istedikleri zaman kargolarını bu noktalardan alabiliyorlar. Kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden yararlanabildiği uygulamada esnaflar da ek gelir imkanı buluyor. 81 ilde uygulanan modelde Yurtiçi Kargo birimleri ile birlikte hizmet veren teslim noktası sayısı ise 3 bine yaklaştı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"YK Plus çatısı altında 4 farklı modeli sektöre kazandırdık. Müşterilerimize alternatif teslimat seçenekleri sunarken teslimat hızını da önemli ölçüde arttırdık. 2020'de e-ticaret kullanımında yaşanan artış ile birlikte kargo dağıtım ağını güçlendirmek için yatırımlarını hızlandıran şirketimiz, Doğrudan Dağıtım Noktaları ile e-ticaret gönderilerinin şubelere uğramadan doğrudan tüketiciye ulaştırılmasını sağladı. Türkiye genelinde binden fazla şube ve acente ile hizmet veren şirket, sayısı 51'e ulaşan Doğrudan Dağıtım Noktalarını daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla sadece kargo çıkışı yapılacak şekilde kurguladı. Sektöre kazandırdığımız bir diğer model olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması ile araç sahibi olanlar da kargo sektörüne dahil oldu. Taşıyıcı modeli ile operasyon kabiliyetini geliştiren şirketimiz, istihdama da katkı sağladı."


Kargo sektöründe 'akıllı kargo dolapları sistemi' dönemi

E ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kargo sektöründe 'akıllı kargo dolapları sistemi' dönemi - Son Dakika Ekonomi


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